Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в течение недели | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 10:08

Эрдоган заявил, что если Путин «что-то задумал, он так и сделает»

Криминал

29 сентября 2022, 10:02

Пьяный дебошир напал на колледж парикмахеров во Владивостоке

Реклама

Общество

29 сентября 2022, 09:56

Глава парламента Крыма заявил, что Азовское море изменит статус

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:43

Очаг дерматита коз устранили в Домодедове

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:39

Социальных предприятий стало больше в Подмосковье

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:39

Подмосковье поделится практикой поддержки предпринимателей с другими регионами

Общество

29 сентября 2022, 09:34

Глава Минспорта не исключил предоставления отсрочки спортсменам от частичной мобилизации

Деньги

29 сентября 2022, 09:26

Минэнерго России исключило консервацию скважин проекта «Сахалин-1»

Мир

29 сентября 2022, 09:23

Токаев исключил День первого президента Казахстана из списка госпраздников

Спецоперация

29 сентября 2022, 08:31

Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в течение недели

Посол Мирошник допустил вхождение ЛНР в состав РФ в течение недели

Читать 360tv в

Луганская Народная Республика может стать полноценной частью России в течение недели. Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в Москве Родион Мирошник.

«В течение недели это должно произойти, думаю. Параметры интеграции определятся в рамках принимаемых решений и  действующих законов», — сказал он.

Реклама

Мирошник уточнил, что в процессе слияния ЛНР с Россией необходимо учесть все стандарты и параметры, которые требует российское законодательство.

Реклама

«Референдум прошел, это главное. Теперь нам нужно безупречно соблюсти все условия, которые требует правовая система России. Этот локомотив уже вряд ли остановишь. Мы приближаемся к финишной прямой и однозначно пройдем ее», — добавил посол.

С  23 по 27 сентября в ЛНР прошел референдум о присоединении республики в состав России. Жители региона почти единогласно проголосовали за вхождение в РФ, свой голос за это отдали 98,42% участников референдума.

Глава ЛНР Пасечник ранее сообщал, что обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.

Пасечник отметил, что власти региона не рассчитывали на признание референдума со стороны западных стран.

Референдум в ЛНР 2022

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама