Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в течение недели | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 08:31 Поделиться Telegram

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Viber Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в течение недели Посол Мирошник допустил вхождение ЛНР в состав РФ в течение недели РИА «Новости»

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Луганская Народная Республика может стать полноценной частью России в течение недели. Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в Москве Родион Мирошник.

«В течение недели это должно произойти, думаю. Параметры интеграции определятся в рамках принимаемых решений и действующих законов», — сказал он.

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Мирошник уточнил, что в процессе слияния ЛНР с Россией необходимо учесть все стандарты и параметры, которые требует российское законодательство.

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«Референдум прошел, это главное. Теперь нам нужно безупречно соблюсти все условия, которые требует правовая система России. Этот локомотив уже вряд ли остановишь. Мы приближаемся к финишной прямой и однозначно пройдем ее», — добавил посол.

С 23 по 27 сентября в ЛНР прошел референдум о присоединении республики в состав России. Жители региона почти единогласно проголосовали за вхождение в РФ, свой голос за это отдали 98,42% участников референдума.

Глава ЛНР Пасечник ранее сообщал, что обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.

Пасечник отметил, что власти региона не рассчитывали на признание референдума со стороны западных стран.

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