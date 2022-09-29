Мир 29 сентября 2022, 08:19 Поделиться Telegram

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Viber Власти ЛНР не рассчитывали на признание референдума Западом — Мирошник Посол Мирошник заявил, что ЛНР не рассчитывала на признание референдума со стороны Запада РИА «Новости»

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Власти Луганской Народной Республики проводили референдум о вхождении в состав России, не рассчитывая на признание западных стран. Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

«На признание голосования Западом мы и не рассчитывали, в этом нет необходимости, не будем тратить на это время. История сама расставит все по местам», — заявил он.

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Мирошник отметил, что нет смысла даже обсуждать заявления представителей западных стран о якобы неправомерности референдума.

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«Эта позиция не имеет смысла ни в качестве аргументации, ни для серьезного обсуждения», — добавил дипломат.

В референдуме в ЛНР приняли участие более полутора миллионов человек. Из них98,42% проголосовали за вхождение республики в состав России. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил земляков и поздравил их с возвращением в российскую семью.

Также ранее Пасечник сообщил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ.

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