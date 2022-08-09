Власти ЛНР допустили, что откажутся от восстановления Попасной

В Луганской Народной Республике решат судьбу Попасной, которая перешла под контроль союзных сил в начале мая. Не исключено, что город не станут восстанавливать.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о планах по работах в городе журналистам. Его слова привел ТАСС.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью», — отметил Пасечник.

Он обратил внимание, что окончательно вопрос восстановления города еще не решили. Властям республики необходимо выяснить, сколько жителей Попасной остались без крыши над головой. На основе полученных данных примут меры по расселению людей.

До наступления холодов, подчеркнул глава ЛНР, в уцелевшие дома нужно подать тепло. Часть горожан, по словам Пасечника, не планируют никуда переезжать, несмотря на разрушения.

В Попасную подразделения Народной милиции ЛНР вошли в начале марта. Почти два месяца город зачищали от разрозненных групп украинских силовиков и националистов. Город полностью освободили к 9 мая. Около 96% зданий и сооружений Попасной получили повреждения.