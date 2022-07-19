Власти ЛНР сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ в направлении Попасной

Командование Вооруженных сил Украины готовит контрнаступление в направлении Попасной, заявил офицер Народной милиции ЛНР. Об этом написал ТАСС.

Никаких других подробностей не уточняется.

Город Попасная находится в 68 километрах к западу от Луганска. В ходе спецоперации российские военные взяли его под свой контроль.

Накануне сообщалось, что войскам Луганской Народной Республики удалось взять под контроль населенный пункт Северск. По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские националисты поэтапно стали отступать из города. Он добавил, что командование ВСУ отдало приказ сделать это маленькими группами и скрытно.

Россия начала спецоперацию по спасению Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к нему за помощью обратилось руководство ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что больше нельзя терпеть издевательства и геноцид над жителями этих республик.