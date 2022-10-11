Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ | 360°

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Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: попытки контрнаступления ВСУ провалились

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Угроза контрнаступления украинских боевиков в Херсонской области сегодня такая же, как и полгода назад. При этом все попытки киевского режима провалились. Об этом 11 октября заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он напомнил, как советник президента Украины Алексей Арестович заявлял, что киевские боевики «зайдут в Херсон». 

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«Давайте вспомним: Чернобаевка гудела-гудела, по разговорам ее уже не должно было быть. Но сейчас там ремонтируют дороги, живут люди, то есть все это оказалось информационным вброшенным фейком, чтобы можно было будоражить людей. Каждое контрнаступление [Вооруженные силы Украины] пытаются что-то делать, но они все проваливаются, просто теряют людей», — процитировал слова Сальдо ТАСС.

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Он добавил, что ВСУ «бросают людей в такую бойню», в которой их останавливают там же, где они «пытаются продвинуться в Херсонскую область».

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ночью 11 октября украинские боевики пытались прорвать линию обороны в области. Однако все их попытки были отражены.

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