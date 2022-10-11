Спецоперация 11 октября 2022, 10:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов Замглавы ВГА Стремоусов: попытки ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту отражены РИА Новости

Читать 360tv в

Ночные попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны в Херсонской области были отражены. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда, отбиты», — сказал Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Реклама

Он отметил, что попытки украинских военных нанести ракетный удар по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Реклама

Стремоусов также обратился с требованием к украинским военным прекратить прикрываться детскими площадками.

«Вы все будете осуждены как преступники», — заключил замглавы ВГА.

Ранее Стремоусов рассказал, что Херсонская группировка усиливается и сдача города невозможна, ситуацию городские власти держат под контролем.

Он напомнил, как накануне формирования Вооруженных сил Украины при поддержке танков попытались прорваться в направлении села Борозенского. Но враг получил отпор и отступил на исходные позиции.

1 0 0 0 0 0