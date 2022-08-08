Власти Херсонской области заявили, что Украина не вправе вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений и не имеет права говорить от своего имени, заявил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинские власти закрыли любую возможность переговоров.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что в случае проведения референдумов на юге страны Россия утратит возможность ведения переговоров с Украиной и «свободным миром».

«Зеленский уже давно закрыл возможность проведения любых переговоров. То, что происходило с украинской стороны, были даже не переговоры. Украина как государство не имеет возможности вести переговоры. Зеленский выполняет приказы коллективного Запада и не имеет права принимать какие-либо решения от имени украинского народа, который не хочет продолжения военных действий», — подчеркнул Стремоусов.

Собеседник агентства добавил: Запад воспринимает Украину как свою собственность, а Владимира Зеленского — как «говорящую голову».

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Голосование наметили на сентябрь. То же самое запланировали в Херсонской области.