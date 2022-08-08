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    08 августа 2022, 20:49

    Власти Херсонской области заявили, что Украина не вправе вести переговоры

    Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Зеленский закрыл возможность переговоров

    Александр Иванов

    Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений и не имеет права говорить от своего имени, заявил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинские власти закрыли любую возможность переговоров.

    Власти Херсонской области заявили, что Украина не вправе вести переговоры

    Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что в случае проведения референдумов на юге страны Россия утратит возможность ведения переговоров с Украиной и «свободным миром».

    «Зеленский уже давно закрыл возможность проведения любых переговоров. То, что происходило с украинской стороны, были даже не переговоры. Украина как государство не имеет возможности вести переговоры. Зеленский выполняет приказы коллективного Запада и не имеет права принимать какие-либо решения от имени украинского народа, который не хочет продолжения военных действий», — подчеркнул Стремоусов.

    Собеседник агентства добавил: Запад воспринимает Украину как свою собственность, а Владимира Зеленского — как «говорящую голову».

    Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Голосование наметили на сентябрь. То же самое запланировали в Херсонской области.