Власти Херсонской области заявили, что плотина Каховской ГЭС работает стабильно | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 11:39 Власти Херсонской области заявили, что плотина Каховской ГЭС работает стабильно Замглавы Херсонской области Стремоусов: плотина Каховской ГЭС в стабильном положении РИА "Новости"

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Несмотря на последний обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, плотина Каховской ГЭС работает стабильно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — объявил он.

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Чиновник заявил, что в Херсоне происходят незначительные перебои с электроснабжением. По его словам, это временно, в ближайшее время свет и связь восстановят. Он опроверг информацию, что в регионе появились проблемы с продовольствием, закрылись лишь некоторые аптеки. Из Херсона вывозят людей, которые не смогли уехать самостоятельно, например, лежащих больных.

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В зоне боевых действий, по словам Кирилла Стремоусова, ничего не изменилось. Украинские военные устраивают атаки реже.

Утром 6 ноября системы противовоздушной обороны сбили в районе Каховкой ГЭС пять ракет со стороны Украины, шестая попала в шлюз дамбы. Никто не пострадал, повреждения не критичные, сообщил RT. Удар произошел в пяти километрах от места сбора жителей.