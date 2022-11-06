Спецоперация 06 ноября 2022, 20:19 Жертв при обстреле Каховской ГЭС чудом удалось избежать — Стремоусов Замглавы ВГА Стремоусов: удары по Каховской дамбе могли навредить жителям Новой Каховки РИА "Новости"

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Удары ВСУ по Каховской ГЭС не привели ни к каким страшным последствия, но они наносились во время организованного перемещения жителей Новой Каховки на безопасные территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Место сбора горожан в Новой Каховке расположено всего в пяти километрах от плотины атакованной ГЭС.

Стремоусов считает, что украинцы намеренно создают условия, при которых «они будут бить не только по Каховской дамбе», но и по гражданской инфраструктуре.

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Замгубернатора признал, что вероятность разрушения дамбы есть, но заверил, что руководство региона пытается это предупредить.

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Политик в целом отметил, что ситуация на Херсонском направлении остается без изменений.

«На линии фронтов все без особых изменений, денацификация укронацистов и демилитаризация укровермахта продолжается», — сказал Стремоусов.

Информация о том, что вооруженные силы Украины обстреляли дамбу Каховской ГЭС, появилась сегодня утром. Пять ракет сбили системы ПВО, один снаряд попал в шлюз дамбы.