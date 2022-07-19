Власти Херсонской области сообщили об уничтожении почти всех ДРГ в городе

Практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) удалось уничтожить в Херсонской области. Их пособников посадили. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», — написал он в Telegram.

По его словам, новым ДРГ не удастся проникнуть на территорию Херсона. В случае, если это произойдет, спецслужбы города их быстро ликвидируют.

Ранее Стремоусов заявил, что украинским властям следует перестать мечтать о возврате контроля над Херсонской областью. Он добавил, что регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Российские военные в ходе спецоперации взяли контроль над Херсонской областью. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских каналов и радиостанций.