Херсонские власти призвали Украину забыть о регионе

Украинским властям надо забыть о Херсонской области и оставить мысли о его возвращении. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Киеву стоит забыть (про) Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Стремоусов сообщил, что Херсонская область продолжает подготовку к референдуму по вхождению в РФ.

«Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет», — отметил замглавы администрации.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под свой контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских радиостанций, каналов. Регионы заявили о планах присоединения к России.