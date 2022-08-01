Нахождение Херсонской области в составе Украины являлось исторической ошибкой, этот регион издавна был русской землей. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что регион своим указом создала Екатерина II, в период правления которой Херсонщина начала активно развиваться. Украина, по мнению Стремоусова, никакого отношения к этой земле никогда не имела.

«Нахождение Херсонской области в составе Украины стало ошибкой истории, которую в будущем исправят», — заявил замглавы ВГА.

Стремоусов подчеркнул, что регион готовится к проведению народного референдума о вступлении в состав России.

Ранее он предложил расширить географию специальной операции на Украине, освободив Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области.