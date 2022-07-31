Власти Херсонской области выступили за расширение спецоперации

Географию спецоперации на Украине стоит расширить. Таким мнением с РИА «Новости» поделился заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Конечно, спецоперация может быть расширена», — отметил он.

Нужно освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области и завершить освобождение Запорожской, уточнил Стремоусов.

«В большой перспективе, я не сомневаюсь, в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнеры», — добавил замглавы администрации.

Херсонская область готовится к референдуму о присоединении к России. Украине лучше оставить мысли о том, чтобы вернуть этот регион, заявлял ранее Стремоусов.

После того как Херсонская область перешла под контроль союзных войск, она решулярно подвергается обстрелам ВСУ. В администрации предположили, что жителей региона пытаются запугать, чтобы сорвать голосование на референдуме, однако он состоится в любом случае.