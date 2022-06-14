Власти Херсонской области рассказали о наказании для проукраинских чиновников
Власти Херсонской области заявили о намерении отстранить проукраинских чиновников от работы
Саботирующие работу на местах чиновники в ближайшее время будут отстранены и наказаны, заявил в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он заявил, что «Украина здесь закончилась», нацизма, символики и всего того, что возрождало элементы фашизма, сейчас на территории области нет. Он призвал проукраински настроенных учителей, врачей и глав поселений изменить свою позицию.
«Все те, кто саботирует работу на местах, не дает в селах четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе России, будут отстранены. Многие будут просто наказаны, потому что так нельзя, прежде всего, с народом», — сказал Кирилл Стремоусов.
Жители Херсонской области ранее начали получать российские паспорта, а предпринимателей освободили от уплаты налогов в адрес Украины. Местные власти разработали план интеграции в Россию, согласно которому до конца года регион перейдет на стандарты отечественного законодательства.