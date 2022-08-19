Власти Херсонщины призвали ООН поддержать право жителей региона на самоопределение
Замглавы ВГА Стремоусов призвал ООН поддержать право жителей Херсонщины на самоопределение
Организация объединенных наций должна гарантировать жителям Херсонской области право на проведение референдума о присоединении к России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«ООН обязана гарантировать право людей на самоопределение, ведь ее создали для гарантии мира и безопасности. Этот принцип закреплен в международных конвенциях и декларациях, а также в уставе самой ООН», — напомнил он.
По словам Стремоусова, сейчас ООН не выполняет возложенные на себя функции.
«Никто ничего в ООН не делает. Они просто не замечают конфликты, не желая их прекращать. Наверное, это кому-то выгодно», — добавил замглавы ВГА.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева призвала провести народный референдум о присоединении к России на всех освобожденных от нацистов территориях.