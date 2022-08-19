Власти Херсонщины призвали ООН поддержать право жителей региона на самоопределение

Организация объединенных наций должна гарантировать жителям Херсонской области право на проведение референдума о присоединении к России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«ООН обязана гарантировать право людей на самоопределение, ведь ее создали для гарантии мира и безопасности. Этот принцип закреплен в международных конвенциях и декларациях, а также в уставе самой ООН», — напомнил он.

По словам Стремоусова, сейчас ООН не выполняет возложенные на себя функции.

«Никто ничего в ООН не делает. Они просто не замечают конфликты, не желая их прекращать. Наверное, это кому-то выгодно», — добавил замглавы ВГА.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева призвала провести народный референдум о присоединении к России на всех освобожденных от нацистов территориях.