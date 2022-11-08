Власти Херсона запустили катер для эвакуации жителей | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 17:34 Власти Херсона запустили катер для эвакуации жителей Администрация Херсона: катер для желающих эвакуироваться будет курсировать до 11 ноября РИА «Новости»

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Жители, желающие эвакуироваться из Херсона в частном порядке, до 11 ноября смогут добраться до левобережной части области на катере. Автовладельцам предложили воспользоваться паромной переправой. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации области.

«Все жители Херсона, у которых есть собственный транспорт, могут воспользоваться паромной переправой для транспортировки на левый берег Днепра», — отметили в публикации.

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В администрации уточнили, что запущен катер «Утконос», который ежедневно, в 12:00, вплоть до 11 ноября будет переправлять всех желающих на левый берег Днепра. Точку отправления плавсредства для желающих эвакуироваться определили у «Речвокзала».

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Вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов назвал ситуацию вокруг Херсона близкой к развязке. Он отметил, что массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Желающие все еще могут беспрепятственно покинуть город. Эвакуация из Херсона не имела принудительного характера.