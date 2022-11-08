Ситуацию вокруг Херсона назвали близкой к развязке | 360°

08 ноября 2022, 13:47
Ситуацию вокруг Херсона назвали близкой к развязке
Замгубернатора Стремоусов: в ближайшие дни в Херсоне наступит развязка
Развязка ожидается на Херсонском направлении в ближайшие дни, местная администрация готова к любым решениям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
«Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — отметил он.
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Стремоусов обратил внимание, что для российской стороны приоритетом является сохранение жизней жителей региона.
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Он подчеркнул, что либо Николаев, либо Херсон будут освобождать в ближайшее время. Стремоусов напомнил о противостоянии добра и зла, справедливости и неверия в боях на Херсонском направлении.
«Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не имеет принудительного характера», — уточнил замгубернатора.
Ранее Стремоусов охарактеризовал ситуацию на линии фронта в регионе как стабильную, написал RT. Он подчеркнул, что электричество и связь в Херсоне восстановлены, ведется подготовка к отопительному сезону.
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