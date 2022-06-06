Власти Херсона рассказали, как российское ПВО спасает их от угроз с неба

Российские системы противовоздушной обороны сбивают практически все снаряды, летящие в сторону Херсона. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, воздушные удары представляют главную опасность для региона.

«Как показала практика, небо защищено. В основном угроза идет с неба. Практически все, что летит, сбивается», — сказал Сальдо.

В настоящий момент Херсонская область Украины находится под контролем вооруженных сил РФ. Также они контролируют приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах организованы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что регион все еще находится в зоне досягаемости артиллерии Украины. Однако Вооруженные силы России с помощью ПВО могут перехватывать атаки со стороны ВСУ. Он также рассказал, что в регионе уже работают сотрудники МЧС. Совместно с армией они занимаются решением гуманитарных проблем, которые возникают в Херсонской области.