Около 1,5 тысячи заявлений на российское гражданство получили в Херсоне

Около 1,5 тысячи человек обратились за российским гражданством в Херсоне. Об этом ТАСС рассказал глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов

«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тысячи заявлений, принято в работу более 200», — сообщил он.

По словам Стремоусова, в регионе пока работает только одна точка. При этом желающих получить российское гражданство достаточно много.

Глава ВГА Херсона 16 мая сообщил о переходе региона под полный контроль Вооруженных сил РФ. Об этом рассказали на сайте «Газеты.Ru». Тогда Стремоусов заявил, что Херсонская область все еще находится в зоне досягаемости артиллерии Украины. Однако Вооруженные силы России с помощью ПВО могут перехватывать атаки со стороны ВСУ. В тот же день он сообщил, что в регионе уже работают сотрудники МЧС. Совместно с армией они занимаются решением гуманитарных проблем, которые возникают в Херсонской области.