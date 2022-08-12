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    12 августа 2022, 11:44

    Власти допустили возможность консервации Запорожской АЭС

    Член ВГА Рогов: Запорожская АЭС может быть законсервирована после обстрелов ВСУ

    Александр Иванов

    Атака украинскими военными Запорожской АЭС привела к тому, что выработка на ней минимальна. Если удары продолжатся, то не исключена консервация станции. Такое заявление сделал представитель администрации региона Владимир Рогов.

    Власти допустили возможность консервации Запорожской АЭС

    «Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, подконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому территории ждут проблемы с электричеством.

    «Нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — заявил Рогов.

    Военные РФ в ходе спецоперации взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, в том числе российские силы охраняют Запорожскую АЭС. Ее обстрелы участились с 5 августа. ВСУ в ночь на 7 августа ударили по ЗАЭС из РСЗО «Ураган», ракетный двигатель и осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Известно, что один из снарядов упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов. Два энергоблока после обстрелов функционируют не на полную мощность.