Власти допустили возможность консервации Запорожской АЭС

Атака украинскими военными Запорожской АЭС привела к тому, что выработка на ней минимальна. Если удары продолжатся, то не исключена консервация станции. Такое заявление сделал представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому территории ждут проблемы с электричеством.

«Нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — заявил Рогов.

Военные РФ в ходе спецоперации взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, в том числе российские силы охраняют Запорожскую АЭС. Ее обстрелы участились с 5 августа. ВСУ в ночь на 7 августа ударили по ЗАЭС из РСЗО «Ураган», ракетный двигатель и осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Известно, что один из снарядов упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов. Два энергоблока после обстрелов функционируют не на полную мощность.