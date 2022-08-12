Снаряд ВСУ упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов на Запорожской АЭС
Власти рассказали, что снаряд ВСУ едва не упал на площадку хранения радиоактивных отходов на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС во время обстрела Вооруженными силами Украины получила некритичные повреждения. Однако один из снарядов упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его заявление передало РИА «Новости».
Критически важная инфраструктура атомной электростанции не пострадала. Реакторы работают в прежнем режиме. С точки зрения ядерной безопасности все в порядке, превышения радиации не зафиксировали. По словам Владимира Рогова, предотвратить катастрофу помогли системы ПВО и контрбатарейный огонь.
Украинские военные использовали для удара управляемые снаряды западного производства.
«Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива», — рассказал Владимир Рогов.
По данным Минобороны РФ, 11 августа Запорожскую АЭС обстреляла 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Военные вели огонь из орудий 152 миллиметра со стороны Никополя. Повреждения получили теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.