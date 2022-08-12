Снаряд ВСУ упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС во время обстрела Вооруженными силами Украины получила некритичные повреждения. Однако один из снарядов упал в 10 метрах от места хранения радиоактивных отходов, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его заявление передало РИА «Новости».

Критически важная инфраструктура атомной электростанции не пострадала. Реакторы работают в прежнем режиме. С точки зрения ядерной безопасности все в порядке, превышения радиации не зафиксировали. По словам Владимира Рогова, предотвратить катастрофу помогли системы ПВО и контрбатарейный огонь.

Украинские военные использовали для удара управляемые снаряды западного производства.

«Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива», — рассказал Владимир Рогов.

По данным Минобороны РФ, 11 августа Запорожскую АЭС обстреляла 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Военные вели огонь из орудий 152 миллиметра со стороны Никополя. Повреждения получили теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.