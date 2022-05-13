Власти ДНР заявили, что делают все для разрешения ситуации на «Азовстали»

Подразделения ДНР делают все, чтобы разрешить ситуацию с украинскими силами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Пушилин рассказал, что Народная милиция ДНР «предпринимает все соответствующие шаги, чтобы ситуация с „Азовсталью“ была завершена наконец и город Мариуполь смог уже заниматься полноценно своим восстановлением».

Что касается вопроса, выйдут ли они (националисты с «Азовстали» — прим. ТАСС), то такой шанс у них остается. Они выходят на связь с нашими представителями. Некоторые уже готовы выйти, но опасаются своих собратьев. Выйдет ли кто-то? Это неважно. Наши подразделения будут продолжать свою работу», — сказал он.

Ранее на этой неделе Пушилин заявил, что на территории «Азовстали» не осталось гражданских лиц. При этом зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак говорил, что не знает, все ли мирные жители смогли эвакуироваться с территории комбината.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук 11 мая мая сообщила, что украинские власти хотят подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории «Азовстали». Об этом написала газета «Известия».

«Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста — прим. ред.), а также с ООН переговоры и дали им мандат», — заявила она, отметив, что Украина готовится к подписанию документа.

Верещук добавила, что посредником в этом раунде переговоров будет выступать Турция. По ее словам, эвакуация должна пройти в два этапа: сначала будут выводить тяжелораненых, потом — всех остальных.