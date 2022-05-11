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    11 мая 2022, 13:49

    Глава ДНР сообщил, что на «Азовстали» не осталось мирных жителей

    Пушилин: на «Азовстали» не осталось гражданских, руки подразделений развязаны

    Екатерина Виславская

    На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

    Глава ДНР сообщил, что на «Азовстали» не осталось мирных жителей

    «Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что не знает, все ли гражданские эвакуировались с территории комбината, однако надеется, что это так. За вывод военных ответит Международный комитет Красного Креста, сообщил ТАСС.

    Жители ДНР отметили День республики. В своем поздравлении Денис Пушилин объявил, что начался новый этап — освобождение территории республики в пределах ее конституционных границ.