11 мая 2022, 13:49
Глава ДНР сообщил, что на «Азовстали» не осталось мирных жителей
Пушилин: на «Азовстали» не осталось гражданских, руки подразделений развязаны
На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».
«Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что не знает, все ли гражданские эвакуировались с территории комбината, однако надеется, что это так. За вывод военных ответит Международный комитет Красного Креста, сообщил ТАСС.
Жители ДНР отметили День республики. В своем поздравлении Денис Пушилин объявил, что начался новый этап — освобождение территории республики в пределах ее конституционных границ.