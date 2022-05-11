Глава ДНР сообщил, что на «Азовстали» не осталось мирных жителей

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

«Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что не знает, все ли гражданские эвакуировались с территории комбината, однако надеется, что это так. За вывод военных ответит Международный комитет Красного Креста, сообщил ТАСС.

Жители ДНР отметили День республики. В своем поздравлении Денис Пушилин объявил, что начался новый этап — освобождение территории республики в пределах ее конституционных границ.