Спецоперация 15 мая 2023, 09:50 Власти ДНР заявили об улучшении российских позиций на Марьинском и Авдеевском направлениях Врио главы ДНР Пушилин: позиции сил РФ улучшились на Марьинском и Авдеевском направлениях РИА «Новости»

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Попытки ВСУ противостоять российским силам не увенчались успехом. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24» об улучшении позиций подразделений России на Авдеевском и Марьинском направлениях.

«В зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим определенное продвижение вперед. Мы видим, что наши позиции улучшаются на Авдеевском направлении», — рассказал он.

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По его словам, противник на Марьинском направлении в последнее время действовал достаточно активно, чтобы выбивать российские подразделения с занятых позиций. Однако попытки украинских солдат провалились.

Пушилин добавил, что российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед. Он отметил, что все усилия сейчас направлены на обстановку внутри самого города.