15 мая 2023, 09:50
Власти ДНР заявили об улучшении российских позиций на Марьинском и Авдеевском направлениях
Врио главы ДНР Пушилин: позиции сил РФ улучшились на Марьинском и Авдеевском направлениях
Попытки ВСУ противостоять российским силам не увенчались успехом. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24» об улучшении позиций подразделений России на Авдеевском и Марьинском направлениях.
«В зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим определенное продвижение вперед. Мы видим, что наши позиции улучшаются на Авдеевском направлении», — рассказал он.
Реклама
По его словам, противник на Марьинском направлении в последнее время действовал достаточно активно, чтобы выбивать российские подразделения с занятых позиций. Однако попытки украинских солдат провалились.
Пушилин добавил, что российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед. Он отметил, что все усилия сейчас направлены на обстановку внутри самого города.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама