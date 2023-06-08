Спецоперация 08 июня 2023, 08:15 Власти ДНР заявили об отсутствии украинских сил в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске нет украинских военных РИА «Новости»

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Киевский режим распространяет миф о присутствии украинских бойцов в Артемовске. Данная информация не соответствует действительности. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии РИА «Новости».

По его словам, власти Украины вводят в заблуждение свою аудиторию.

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«Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф, что Артемовск, хоть в какой-то части, (под украинским контролем — прим. ред.) — абсолютно нет», — сказал он.

Пушилин напомнил ситуацию с донецким аэропортом. Тогда украинцы долгое время писали о его удержании в СМИ, хотя там их на тот момент давно уже не было. Подобная история произошла и с Соледаром. Врио главы ДНР подчеркнул, что лично объезжал весь Артемовск, в нем уже побывал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем», — заключил Пушилин.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Артемовск. Врио главы региона признал, что ситуация в городе сложная. Однако ее продолжают контролировать российские силы.