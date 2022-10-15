Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились Советник главы ДНР Гагин отметил ухудшение профессионализма украинских наемников РИА Новости

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Воюющие на стороне украинского режима наемники становятся все менее профессиональными и гибнут в простейших ситуациях. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он отметил, что контингент наемников имеет огромную ценность в любом вооруженном конфликте, однако в последнее время уровень иностранцев, ведущих боевые действия на стороне Украины, существенно снизился.

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При этом в начале специальной операции общая выучка иностранцев на стороне ВСУ была гораздо выше, но они разочаровались в заказчике. На их место пришли «искатели приключений и авантюристы», сообщил Nation News.

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«Например, мы поставили растяжки на ночь. Утром увидели там четыре трупа, среди них были поляки. Что здесь скажешь? Любой разведчик предполагает, что незнакомая территория заминирована. Вся группа у них погибла, это вопрос непрофессионализма», — заявил Гагин.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что на стороны ВСУ в регионе боевые действия ведут наемники из 34 стран.

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