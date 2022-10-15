Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ | 360°

Важное 15 октября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ провалили наступление на регион РИА «Новости»

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Украинские боевики полностью провалили наступление на Херсонскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Российская армия полностью отразила попытку прорыва ВСУ на Бериславском направлении области. Полный провал наступления укронацистов», — написал он.

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По словам Стремоусова, боевики около пяти утра открыли массированный огонь из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, попытавшись на боевых машинах пехоты и около 30 танках пойти в наступление.

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«Группы противника на внедорожниках и бронеавтомобилях попробовали перерезать дорогу Дудчаны — Мелово, прорвавшись между опорными пунктами. По наступающим нацистам открыли огонь минометы и артиллерия», — добавил замглавы администрации.

Стремоусов отметил, чтона помощь артиллерии пришли вертолеты армейской авиации, уничтожив несколько единиц техники ВСУ. Гранатометные расчеты не оставили шансов углубиться в местность мобильным группам националистов на пикапах.

Ранее Стремоусов призвал иностранных политиков спросить мнение своих жителей о положении дел на фронте, а затем делать громкие публичные заявления, сообщала ИА НСН.

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