ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами в Херсонской области | 360°

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ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами в Херсонской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского Ми-8 с диверсантами в Херсонской области

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Авиация Военно-космических сил России уничтожила в Херсонской области украинский вертолет с диверсионно-разведывательной группой на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны назвали безуспешными наступательные действия ВСУ на николаево-криворожском направлении.

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«На николаево-криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ <…> уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих», — говорится в сводке МО.

Также российская авиация уничтожила до 250 военнослужащих ВСУ и более 20 единиц военной техники высокоточными ударами по позициям пяти украинских бригад в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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