Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР | 360°

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Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР

ШТАБ ТерО: союзники освободили Николаевку и Николаевку Вторую на территории ДНР

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Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 14 сентября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — отмечено в сообщении.

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В дневной сводке штаба указано, что ВСУ неоднократно открывали огонь по территории ДНР с применением танков, артиллерии и минометов. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов Республики.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, повреждены 16 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее число примененных украинскими боевиками боеприпасов — 255.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще три мирных жителя получили ранения.

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