ВКС России уничтожили в Николаеве 170 боевиков ВСУ и наемников «Иностранного легиона» | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России уничтожили в Николаеве 170 боевиков ВСУ и наемников «Иностранного легиона» Минобороны РФ заявило об ударе по формированиям наемников «Иностранный легион» в Николаеве РИА Новости

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ВКС России поразили в Николаеве пункт временной дислокации 59-й бригады ВСУ и формирования наемников «Иностранный легион» Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников „Иностранный легион“», — отметил Конашенков.

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По его словам, удалось уничтожить более 170 военнослужащих и боевиков. Кроме того, противник понес и другие потери. ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть автомобилей.

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В ведомстве уточнили, что всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили: 5753 танков и других боевых бронированных машин и 6560 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что высокоточным оружием ВКС России удалось поразить объекты системы военного и управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

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