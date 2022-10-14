ВС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Харьковом и Киевом | 360°

Важное 14 октября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber ВС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Харьковом и Киевом Минобороны: поражены объекты системы военного управления под Харьковом, Киевом

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Высокоточным оружием ВКС России удалось поразить объекты системы военного и управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — заявил Конашенков.

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Также известно, что российские авиация, артиллерия, ракетные войска за сутки поразили более 220 целей ВСУ. В частности, речь идет о 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Кроме того, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины под Николаевым, добавил Конашенков.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Как заявил российский президент Владимир Путин, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

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