ВС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Харьковом и Киевом | 360°

Все новости

Наука

15 октября 2022, 19:13

Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Спецоперация

15 октября 2022, 19:09

СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

Реклама

Спецоперация

15 октября 2022, 18:59

Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились

Мир

15 октября 2022, 18:53

Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»

Важное

15 октября 2022, 18:49

Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ

Подмосковье

15 октября 2022, 18:47

Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР

Мир

15 октября 2022, 18:47

Власти Британии объявили войну «российской дезинформации»

Мир

15 октября 2022, 18:46

Франция попросила США снизить цены на СПГ на фоне энергокризиса

Спорт

15 октября 2022, 18:36

Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой

Важное

14 октября 2022, 14:15

ВС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Харьковом и Киевом

Минобороны: поражены объекты системы военного управления под Харьковом, Киевом

Читать 360tv в

Высокоточным оружием ВКС России удалось поразить объекты системы военного и управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — заявил Конашенков.

Реклама

Также известно, что российские авиация, артиллерия, ракетные войска за сутки поразили более 220 целей ВСУ. В частности, речь идет о 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Реклама

Кроме того, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины под Николаевым, добавил Конашенков.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Как заявил российский президент Владимир Путин, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Минобороны РФ

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама