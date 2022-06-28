ВКС России ударили по ангарам ВСУ с западным вооружением в районе завода дорожных машин в Кременчуге

ВКС России уничтожили вооружение и боеприпасы из США и европейских стран, находившиеся в ангарах в Кременчуге. Все произошло в районе завода дорожных машин. Об этом сообщило Минобороны России.

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что оружие и боеприпасы иностранного производства предназначались для украинской группировки войск в Донбассе. Их поразили высокоточными ударами.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — сообщили в министерстве.

Также стало известно, что за прошедшие сутки российские ПВО перехватили 10 ракет РСЗО в Харьковской области, ДНР и семь украинских ракет «Точка-У» в ЛНР.