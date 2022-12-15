15 декабря 2022, 15:17
Российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на Донецком направлении
Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении. В результате свои действий они заняли новые выгодные рубежи и позиции. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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По его словам, все контратаки Вооруженных сил Украины отразили российские бойцы. Потери противника за сутки на этом направлении составили около 30 боевиков ВСУ убитыми и ранеными. Также ликвидирован бронетранспортер и два автомобиля.
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В Народной милиции ДНР 14 декабря рассказали, что российские военные добились серьезных успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении. Это привело к сокращению обстрелов самого Донецка.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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