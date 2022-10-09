ВКС России поразили позиции наемников ВСУ на острове Хортица | 360°

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ВКС России поразили позиции наемников ВСУ на острове Хортица

Минобороны России сообщило об уничтожении наемников ВСУ на острове Хортица

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Российские военные в ходе выполнения спецоперации поразили позиции иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Хортица, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВКС уничтожили бригаду украинского спецназа в районе города Запорожье.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников „Иностранный легион“», — рассказал об атаке по позициям противника на острове Хортица Игорь Конашенков. А в районе Запорожья находились бойцы бригады спецназначения «Барс» МВД Украины. Российским военным удалось поразить и их подразделение.

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Противник не сумел организовать масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, рассказали в Минобороны. Там добавили, что украинские войска потеряли до 30% бойцов 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ, а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Ранее украинские военные не смогли продвинуться на Херсонском направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что армада ВСУ «захлебнулась», сообщил RT.

В Николаевской области уничтожили склад с украинскими боеприпасами. Там хранили более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган».

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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