ВКС России отчитались об уничтожении около 75 украинских националистов

Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили около 75 националистов в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», — сказал он.

Генерал-лейтенант также сообщил, что в результате ударов ВКС РФ по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районах Белой Криницы и Белогорки Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетехники.

Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ продолжают терять живую силу. По его словам, более 200 военных 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять задачи командования и самовольно покинули фронт.