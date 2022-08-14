Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять живую силу, сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, более 200 военных 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять задачи командования и самовольно покинули фронт.

«Более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь», — сообщил Игорь Конашенков. Он уточнил, что это произошло в районе населенных пунктов Опытное и Первомайское в Донецкой Народной Республике.

После массового бегства украинских военных, из 580 человек личного состава бригады осталось около 140 военнослужащих, добавили в Минобороны.

Российские военные нанесли точные удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное ДНР. По словам Игоря Конашенкова, удалось уничтожить 15 единиц военной техники и до 200 противников.

Власти Севастополя назовут улицы в честь героев спецоперации по защите Донбасса. Представители администрации начали собирать соответствующие предложения от общественности.