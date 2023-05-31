Спецоперация 31 мая 2023, 22:43 ВКС России начали массированную атаку по оккупированной части Запорожской области — Рогов Член ВГА: Россия наносит удары по оккупированной части Запорожской области. РИА «Новости»

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Российские военные приступили к массированному удару по оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На Запорожье громко! По предварительным данным, ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и боекомплектами боевиков ВСУ», — написал он.

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По данным Рогова, речь идет о складах в Ореховском районе и в самом городе Орехове, в Гуляйпольском районе и в городе Гуляйполе, а также на контролируемой Украиной части Пологовского района.

Ранее политик рассказал, что украинские солдаты стали ежедневно перемещать бронетехнику в Запорожье. По его словам, так они пытаются замаскировать направление будущего наступления. Происходит это чаще днем — специально, чтобы их было хорошо видно. А ночью технику возвращают в пункты дислокации.