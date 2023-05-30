30 мая 2023, 11:17
ВСУ стали перемещать бронетехнику в Запорожье, чтобы запутать ВС России
Член совета ВГА Рогов: ВСУ перемещают технику, чтобы замаскировать направления наступления
ВСУ стали ежедневно перемещать бронетехнику в Запорожье, чтобы замаскировать направление будущего наступления, запутать следы для российских вооруженных сил. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что чаще всего расположение техники меняют днем, чтобы это было заметнее. Предполагается, что ВС России в результате сделают неправильные выводы и примут неверные решения.
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«Ежедневно десятки единиц тяжелой бронетехники на первый взгляд бесцельно перебрасываются с одних участков на другие. Это просто попытка запутать, отвести наше внимание от точки основного удара», — констатировал Рогов.
При этом, по его словам, ночью технику возвращают в пункты дислокации и фактически она остается на Запорожском направлении или перемещается из западной части фронта в восточную. Иногда даже уходит в тыл, чтобы возникло ощущение, что ВСУ ослаблены и не планируют наступать, добавил он.
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