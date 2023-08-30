Эксклюзив 30 августа 2023, 14:10 Вирус античеловечности. ВСУ призвали ликвидировать всеми возможными способами Политолог Колчин заявил, что ВСУ поразил вирус античеловечности РИА «Новости»

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Украинскую армию захватил вирус античеловечности, из-за которого бойцы ВСУ совершают антигуманные поступки, в том числе пытают пленных до смерти, заявил «360» политолог Петр Колчин.

«Новые вскрывшиеся факты показывают глубину разложения Вооруженных сил Украины и те бесчеловечные принципы идеологии, которые лежат в их структуре. То, что мы видим, это лишь маленькая толика всего структурного поражения ВСУ вирусом античеловечности, который не может допустить уважающая себя армия», — сказал он.

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Колчин отметил, что сейчас уже нельзя разъединять националистические формирования и саму украинскую армию.

«Это практически единая преступная организация, которую нужно ликвидировать всеми возможными способами. Говорить о каких-то переговорах с подобного рода террористами уже очень сложно. ВСУ — это террористическая организация, и отношение к ней должно быть соответствующим», — заключил политолог.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появился видеоролик, на котором бойцы ВС России обнаружили в одном из занятых опорных пунктов пыточную, в котором лежало тело бойца с отрезанной головой.

В апреле военный хирург ВСУ признался в том, что издевался над российскими пленными солдатами.