14 апреля 2023, 07:21
Военный хирург ВСУ сознался в издевательствах над пленными
Следком проверит данные об издевательствах хирурга ВСУ над российскими военнопленными
Признаниями военного хирурга Вооруженных сил Украины об издевательствах над пленными заинтересовались правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СКР.
Мужчина назвался в интернете военным хирургом полевой медицинской службы Украины и рассказал, как неоднократно специально причинял боль своим пациентам — раненым военнопленным из России. Он призвал коллег тоже устраивать такие пытки.
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«Дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — заявили в СКР.
Ранее вернувшийся из плена солдат Алексей Лукоянов рассказал, что украинские военные избивали узников и заставляли учить гимн страны. Допросы проводили под дулом автомата, заставляя читать заготовленную речь и снимая это на видео.
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