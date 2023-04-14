Криминал 14 апреля 2023, 07:21 Военный хирург ВСУ сознался в издевательствах над пленными Следком проверит данные об издевательствах хирурга ВСУ над российскими военнопленными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Признаниями военного хирурга Вооруженных сил Украины об издевательствах над пленными заинтересовались правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СКР.

Мужчина назвался в интернете военным хирургом полевой медицинской службы Украины и рассказал, как неоднократно специально причинял боль своим пациентам — раненым военнопленным из России. Он призвал коллег тоже устраивать такие пытки.

Реклама

«Дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — заявили в СКР.

Ранее вернувшийся из плена солдат Алексей Лукоянов рассказал, что украинские военные избивали узников и заставляли учить гимн страны. Допросы проводили под дулом автомата, заставляя читать заготовленную речь и снимая это на видео.