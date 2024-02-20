Эксклюзив 20 февраля 2024, 16:03 «Видит перспективы». Министр Дудаев призвал доверять словам Алаудинова о завершении СВО Министр Дудаев выразил доверие прогнозам Алаудинова об окончании СВО РИА «Новости»

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Прогноз командира отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о сроках завершения спецоперации на Украине основывается на серьезных источниках информации. Об этом в беседе с «360» заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Он прокомментировал слова Алаудинова о том, что СВО завершится в сентябре. По мнению Дудаева, командир «Ахмата» является опытным стратегом, знающим военное дело. Министр добавил, что Алаудинов находится в зоне СВО уже не первый год.

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«Он владеет информацией и видит перспективы развития ситуации. Он человек образованный, грамотный, командир одного из лучших подразделений. Никаких оснований, чтобы не доверять заявлениям Алаудинова, я не вижу», — объяснил Дудаев.

Министр подчеркнул, что командир «Ахмата» разбирается не только в военном деле, но и в геополитических вопросах, поэтому его словам можно верить.

«У него отличные источники информации. Одним словом, никаких оснований не доверять его заявлениям нет. Мы, наоборот, полагаемся на его экспертные заключения», — заключил Дудаев.

Ранее Алаудинов рассказал о ситуации в зоне спецоперации. Он отметил, что из-за острого дефицита боеприпасов ВСУ несут большие потери. Военный также предположил, что СВО может завершиться в сентябре 2024 года.