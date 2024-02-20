Армия 20 февраля 2024, 01:18 Командир «Ахмата» назвал примерные сроки окончания СВО Командир «Ахмата» Алаудинов: СВО может завершиться уже в сентябре РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине может завершиться в сентябре 2024 года, предположил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. Он аргументировал это дефицитом боеприпасов у ВСУ. Его слова привело РИА «Новости».

Алаудинов отметил снижение интенсивности обстрелов российских позиций с украинской стороны более чем на 50%. Это может свидетельствовать о нехватке боеприпасов у противника.

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«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине», — подчеркнул военный.

Командир «Ахмата» также указал на большие потери в рядах ВСУ за последние два года боевых действий. В конечном итоге ВСУ не смогут оказывать сопротивления российской армии, уверен Алаудинов.

Поворотным моментом для ВСУ стала потеря Авдеевки, считают на Западе. Для украинской армии начинаются худшие времена.