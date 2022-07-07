Кадыров показал новое пародийное видео с Зеленским в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую пародию на президента Украины Владимира Зеленского. В нем политика после капитуляции доставили в наручниках в Грозный. «Зеленский» вел себя несколько неадекватно, бурно кивал, шмыгал носом, испачканным белым порошком.

«Ну я говорил же, что следующая остановка — в Грозном. Правильно? Вот вы и в Грозном», — сказал Кадыров в ответ на приветствия.

Сдавшийся «президент Украины» согласился с ним, кивая и покачиваясь в разные стороны.

«Правильно говорили, я здесь. Рамзан Ахматович, простите засранца, был глуп, был молод и горяч. В основном горяч. Рамзан Ахматович, прошу, возьмите меня к себе в батальон „Ахмат“. У меня есть одна такая штучка, чудесное средство, которое позволит мне обнаружить врага везде, и когда я его увижу, я крикну: „Ахмат сила!“. И он *** и убежит», — предложил он.

Но глава Чечни не оценил такое предложение и посоветовал ему другой вариант — идти в НАТО, куда так стремится Украина.

«Подожди, у нас уже сформирован батальон „Ахмат“. В НАТО таких, как ты, набирают. Иди туда со своей белой мукой. Там вам место», — отрезал политик.

После Кадыров стукнул по столу и «Зеленский» сначала крикнул: «Ахмат сила», — но после поправки добавил: «Слава России!».

В описании к «Приключениям Зеленского» в Telegram Кадырова уточняется, что за этой серией последует продолжение.