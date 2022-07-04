Пародию на капитуляцию Зеленского показали на видео

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о безоговорочной капитуляции страны. Пародию на этот исход событий в Донбассе в Telegram-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, как «Зеленский» сидит за столом в собственном кабинете, рядом с ним стоит мужчина и держит руку на его плече. В тексте президент зачитывает акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины и всех видов армии, включая воздушные, морские и наземные силы.

В какой-то момент «Зеленский» дрожащей рукой поднимает стакан и выпивает воду, едва сдерживая слезы.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин называл ее задачами полную демилитаризацию и денацификацию страны.

Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер ранее заявил, что Зеленский сошел с ума, требуя эскалации конфликта с РФ вместо мира.