Спецоперация 19 января 2023, 06:06 Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре — Сальдо Врио губернатора Сальдо: входившая в Херсон бригада ВСУ практически уничтожена в Соледаре РИА «Новости»

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В Соледаре практически полностью уничтожили 61-ю бригаду ВСУ, которая в ноябре 2022 года вошла в Херсон. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости».

«В Соледаре „вагнеровцы“ практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре», — сказал Сальдо. Он также добавил, что вести боевые действия с российскими военными для ВСУ оказалось труднее, «чем записывать псевдогероические видеоотчеты».

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил о полном освобождении Соледара. Подразделения российской армии завершили его вечером 12 января. Взятие под контроль Соледара позволило отрезать пути снабжения украинских военных в Артемовске.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что потери украинских военных, которые они понесли при освобождении российскими военными Соледара, исчисляются тысячами боевиков. Конкретных цифр Пушилин приводить не стал, заметив, что за городом столкновения продолжаются с участием ЧВК «Вагнер».