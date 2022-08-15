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    15 августа 2022, 23:05

    ВГА Запорожья опровергла превышение радиационного фона на АЭС

    Член ВГА Рогов: радиационный фон на Запорожской АЭС в норме

    Александра Ломейко

    Специалисты сделали замеры радиационного фона в районе Запорожской АЭС. Норму он не превысил. Никакой эвакуации из Энергодара местные власти не проводят.

    Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об этом в своем Telegram-канале.

    «Разгоняется информация, что на Запорожской АЭС произошел выброс радиации, что здесь зона отчуждения», — отметил он.

    Естественный радиационный фон для Энергодара, уточнил Рогов, составляет 9-12 микрорентген и 0,09-0,12 микрозиверт в час. Член главного совета ВГА Запорожья продемонстрировал показания прибора, который зафиксировал 0,11 микрозиверт.

    «Никакого выброса нет», — сказал Рогов, призвав доверять только проверенным источникам.

    ВСУ 15 августа нанесли порядка 25 ударов по жилым кварталам Энергодара и району Запорожской АЭС из американских гаубиц М-777. Информацию о пострадавших и повреждении гражданских объектов устанавливают сотрудники экстренных служб города.