ВГА Запорожья опровергла превышение радиационного фона на АЭС

Специалисты сделали замеры радиационного фона в районе Запорожской АЭС. Норму он не превысил. Никакой эвакуации из Энергодара местные власти не проводят.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Разгоняется информация, что на Запорожской АЭС произошел выброс радиации, что здесь зона отчуждения», — отметил он.

Естественный радиационный фон для Энергодара, уточнил Рогов, составляет 9-12 микрорентген и 0,09-0,12 микрозиверт в час. Член главного совета ВГА Запорожья продемонстрировал показания прибора, который зафиксировал 0,11 микрозиверт.

«Никакого выброса нет», — сказал Рогов, призвав доверять только проверенным источникам.

ВСУ 15 августа нанесли порядка 25 ударов по жилым кварталам Энергодара и району Запорожской АЭС из американских гаубиц М-777. Информацию о пострадавших и повреждении гражданских объектов устанавливают сотрудники экстренных служб города.