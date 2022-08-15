Выпущенные ВСУ снаряды взорвались около Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины уже час обстреливают из артиллерийских установок Энергодар. Взрывы фиксируются в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Энергодара в своем Telegram-канале.

«В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — сказано в сообщении.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что за последние два часа ВСУ нанесли не менее 25 ударов по району АЭС и жилым кварталам Энергодара.

Он подчеркнул, что для обстрела использовалась тяжелая артиллерия американского производства.

Экстренные службы города собирают информацию о пострадавших и повреждении гражданских объектов.

Ранее Россия настоятельно призвала Вашингтон, Брюссель и прочие западные столицы оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.