Выпущенные ВСУ снаряды взорвались около Запорожской АЭС
ВГА Энергодара сообщила о взрывах у Запорожской АЭС после обстрела
Вооруженные силы Украины уже час обстреливают из артиллерийских установок Энергодар. Взрывы фиксируются в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Энергодара в своем Telegram-канале.
«В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — сказано в сообщении.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что за последние два часа ВСУ нанесли не менее 25 ударов по району АЭС и жилым кварталам Энергодара.
Он подчеркнул, что для обстрела использовалась тяжелая артиллерия американского производства.
Экстренные службы города собирают информацию о пострадавших и повреждении гражданских объектов.
Ранее Россия настоятельно призвала Вашингтон, Брюссель и прочие западные столицы оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.