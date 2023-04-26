Спецоперация 26 апреля 2023, 19:55 Весеннее контрнаступление ВСУ состоится — Кулеба Глава МИД Украины Кулеба подтвердил весеннее контрнаступление ВСУ этой весной Unsplash

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Весеннее контрнаступление украинской армии состоится. Оно позволит «освободить» всю территорию страны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

«Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке», — сказал он.

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По словам Кулебы, сейчас идет активная подготовка Вооруженных сил Украины.

«Единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам», — отметил глава МИД соседней страны.

Кулеба также добавил, что киевские власти ускорят подготовку в вопросе военной техники, амуниции и вооружения для эффективности контрнаступления.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что ВСУ начнут контрнаступление в зоне спецоперации после 2 мая. Не исключено, что попытку атаки украинская армия предпримет в День Победы. ВСУ полностью готовы продвигаться вперед и резать фланги, резюмировал Пригожин.