26 апреля 2023, 19:55
Весеннее контрнаступление ВСУ состоится — Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба подтвердил весеннее контрнаступление ВСУ этой весной
Весеннее контрнаступление украинской армии состоится. Оно позволит «освободить» всю территорию страны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.
«Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке», — сказал он.
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По словам Кулебы, сейчас идет активная подготовка Вооруженных сил Украины.
«Единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам», — отметил глава МИД соседней страны.
Кулеба также добавил, что киевские власти ускорят подготовку в вопросе военной техники, амуниции и вооружения для эффективности контрнаступления.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что ВСУ начнут контрнаступление в зоне спецоперации после 2 мая. Не исключено, что попытку атаки украинская армия предпримет в День Победы. ВСУ полностью готовы продвигаться вперед и резать фланги, резюмировал Пригожин.
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