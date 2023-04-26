Важное 26 апреля 2023, 14:39 Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в зоне спецоперации после 2 мая. Таким прогнозом поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщила пресс-служба бизнесмена.

Предприниматель пояснил, что пока идут дожди, но вскоре они завершатся. Последние осадки должны пройти 2 мая, уточнил бизнесмен. По словам основателя ЧВК «Вагнер», еще неделя понадобится, чтобы ветер высушил почву.

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«После этого ВСУ готовы будут двигаться», — отметил Пригожин.

Бизнесмен не исключил, что украинская армия начнет контрнаступление на День Победы, чтобы «испортить праздник». Вооруженные силы Украины полностью готовы продвигаться вперед и резать фланги, подытожил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что за Артемовск идет кровавая битва. В боях принимают участие множество наемников, говорящих на польском языке, обратил внимание бизнесмен.