Эксклюзив 07 октября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Вернемся с победой». Житель Подмосковья — о мобилизации Мобилизованный житель Подмосковья заявил, что вернется с победой

Читать 360tv в

Мобилизованные в зону проведения спецоперации россияне вернутся живыми и с победой. Таким мнением с «360» поделился житель Подмосковья, которого призвали в армию.

Житель Подмосковья пришел в военкомат, так как ему на работу прислали повестку. В 2011-2012 годах он служил в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты Балтийского флота.

Реклама

«Отслужил год, первая категория запаса, иду в принципе с хорошим настроением, изначально говорил всем, что придет повестка и пойду», — поделился он.

Реклама

На призывной пункт Московской области он пришел вместе с женой. Дома мужчину осталась ждать маленькая дочка.

«Вернемся живыми и с победой», — заверил он.

Подобного мнения придерживается и другой россиянин. Он заверил, что людям не нужно бояться получать повестки и отправляться в зону проведения спецоперации. По его мнению, каждый мужчина должен бороться за то, чтобы у его детей было мирное небо над головой.

1 0 0 0 0 1