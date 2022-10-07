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«Вернемся с победой». Житель Подмосковья — о мобилизации

Мобилизованный житель Подмосковья заявил, что вернется с победой

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Мобилизованные в зону проведения спецоперации россияне вернутся живыми и с победой. Таким мнением с «360» поделился житель Подмосковья, которого призвали в армию.

Житель Подмосковья пришел в военкомат, так как ему на работу прислали повестку. В 2011-2012 годах он служил в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты Балтийского флота.

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«Отслужил год, первая категория запаса, иду в принципе с хорошим настроением, изначально говорил всем, что придет повестка и пойду», — поделился он.

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На призывной пункт Московской области он пришел вместе с женой. Дома мужчину осталась ждать маленькая дочка.

«Вернемся живыми и с победой», — заверил он.

Подобного мнения придерживается и другой россиянин. Он заверил, что людям не нужно бояться получать повестки и отправляться в зону проведения спецоперации. По его мнению, каждый мужчина должен бороться за то, чтобы у его детей было мирное небо над головой.

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